Поліцейському, влаштувала масову бійку в Полтаві, повідомили про підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишнього сержанта поліції, який влаштував масову бійку в Полтаві. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За повідомленням ДБР, колишньому співробітникові поліції винесли підозра в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 с. 121 Кримінального кодексу України). На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Колишній працівник поліції в стані алкогольного сп'яніння і, застосовуючи біту, завдав потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Його не зупинив попереджувальний постріл у повітря, який зробив мешканець сусіднього будинку, побачивши бійку і намагаючись заспокоїти поліцейського. В результаті інциденту постраждав 17-річного хлопця з травмами було доставлено у лікарню, де під час операції лікарям довелося видалити йому селезінку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, інцидент стався у Полтаві 29 вересня. Одним з фігурантів конфлікту був співробітник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

Раніше повідомлялося, що у Броварах співробітник поліції охорони на автомобілі в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП загинула одна людина, ще двоє отримали травми. У зв'язку з подією було прийнято рішення відсторонити весь керівний склад поліції охорони Київської області від виконання службових обов'язків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 КК України.