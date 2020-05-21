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Поліцейському повідомили про підозру через побиття затриманого в Херсоні

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 14:51
Поліцейському повідомили про підозру через побиття затриманого в Херсоні
Фото: прокуратура (РБК-Україна)

Підозрюваному патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років

Прокуратура в Херсоні повідомила патрульному про підозру через побиття затриманого в Херсоні. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Херсонської області.

Як повідомляється, патрульні затримали чоловіка у стані алкогольного сп’яніння за порушення громадського порядку та доставили його до відділення поліції. Під час складання адміністративного матеріалу правоохоронець, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, повалив на підлогу потерпілого та завдав йому кількох ударів по ногах та голові. При цьому потерпілий жодного опору чи непокори не чинив та був закутий у кайданки.

У разі доведення вини підозрюваному правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Разом з тим, його можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, слідчі поліції Закарпаття повідомили про підозру двом учасникам перестрілки в Мукачево, яка відбулася на початку лютого 2020 року. Тоді в результаті конфлікту були поранені дві людини.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Херсонполицияпатрульная службапобиття
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