У поліцейського на саміті G7 виявили коронавірус: його і більше 10 офіцерів ізолювали

Офіцер поліції, що працює на саміті "Великої сімки" (G7) , склав позитивний тест на коронавірус. Його та ще понад 10 правоохоронців, які з ним контактували, ізолювали.

У поліції Девона і Корнуолла уточнили, що офіцер склав тест на коронавірус рано вранці 11 червня. Він виявився позитивним. Його та ще 12 правоохоронців, які контактували з ним, перебувають на самоізоляції.

Офіцер перебував на поромі, який був найнятий для розміщення правоохоронців, що працюють на саміті G7.

Також стало відомо про спалах коронавірусу в готелі, де розміщувалися представники ЗМІ та співробітники Служби безпеки. Готель тимчасово закрили на санобробку.