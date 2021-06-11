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У поліцейського на саміті G7 виявили коронавірус: його і більше 10 офіцерів ізолювали

Автор: Дмитрий Кузнецов

Офіцер поліції, що працює на саміті "Великої сімки" (G7), склав позитивний тест на коронавірус. Його та ще понад 10 правоохоронців, які з ним контактували, ізолювали.

Про це повідомляє BBC.

У поліції Девона і Корнуолла уточнили, що офіцер склав тест на коронавірус рано вранці 11 червня. Він виявився позитивним. Його та ще 12 правоохоронців, які контактували з ним, перебувають на самоізоляції.

Офіцер перебував на поромі, який був найнятий для розміщення правоохоронців, що працюють на саміті G7.

Також стало відомо про спалах коронавірусу в готелі, де розміщувалися представники ЗМІ та співробітники Служби безпеки. Готель тимчасово закрили на санобробку.

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, у Великій Британії стартував перший за два роки очний саміт" Великої сімки " (G7). Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі на південному заході країни.

У перший день саміту лідери США, Великобританії, Канади, Італії, Франції, Німеччини, Японії та Європейського Союзу візьмуть участь в урочистому прийманні за участю королеви Єлизавети II.

Як повідомляло РБК-Україна, поблизу від місця проведення саміту "Великої сімки" (G7) правоохоронці зупинили дві машини. Після їх обшуку було заарештовано сім людей.

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Новини України полицияВеликобританияСамітG7Коронавірус