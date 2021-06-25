Поліцейського, якого визнали винним у вбивстві Флойда, засудили на 22,5 роки

У США поліцейського, якого визнали винним у вбивство Флойда , засудили на 22,5 роки. З моменту вбивства пройшло більше року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човен був засуджений до 22 років і шести місяців тюремного ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда.

"Покарання поклало край одній главі розплати, яка поширилася від питань офіційної сили до широкої переоцінки дискримінації, властивої американським інститутам", - йдеться в повідомленні.