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Поліцейського, якого визнали винним у вбивстві Флойда, засудили на 22,5 роки

Автор: Наталья Скороход

У США поліцейського, якого визнали винним у вбивство Флойда, засудили на 22,5 роки. З моменту вбивства пройшло більше року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човен був засуджений до 22 років і шести місяців тюремного ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда.

"Покарання поклало край одній главі розплати, яка поширилася від питань офіційної сили до широкої переоцінки дискримінації, властивої американським інститутам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вбивство афроамериканця Джорджа Флойда в США викликало сильні протести. При чому, протестувати проти расизму і поліцейського свавілля почали не тільки американці.

Раніше повідомлялося, що поліцейського визнали винним за вбивство Джорджа Флойда. Таке рішення виніс суд.

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