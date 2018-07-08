У поліцейського з Еймсбері не виявили ознак отруєння "Новачком"

Рівень небезпеки отруєння місцевого населення залишається низьким

У поліцейського з Еймсбері, який раніше звернувся в лікарню Солсбері через ймовірне отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок", не виявили слідів отруєння. Про це інформує прес-центр поліції Уїлтшир.

Поліцейський звернувся в якості запобіжного заходу, так як він раніше брав участь у розслідуванні отруєння "Новачком" 44-річної Даун Стерджесс і її партнера Чарлі Роулі 45 років, яке відбулося в Емсбері. У поліції повідомили, що рівень небезпеки отруєння місцевого населення залишається низьким.

"Ми раді підтвердити, що співробітник поліції, який звернувся за медичною консультацією в районну лікарню Солсбері у зв'язку з тривалим розслідуванням у Еймсбері, був обстежений, у нього все в порядку", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, у Британії 7 липня в лікарню Солсбері звернувся поліцейський через недавне отруєння двох людей у Еймсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Поліцейський самостійно звернувся спочатку до лікарні у Суіндоні, а потім в лікарню в Солсбері через можливий контакт з "Новачком".