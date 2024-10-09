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Полицейский застрелил 23-летнего парня в Киевской области: стали известны детали

Фото: Полция и скорая во время вызова (НПУ)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киевской области полицейский застрелил 23-летнего парня, который угрожал матери топором, а затем набросился на правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Событие произошло 9 октября в одном из сел Броварского района Киевской области. Правоохранители получили вызов по факту домашнего насилия, а когда приехали на вызов, увидели, что парень ведет себя агрессивно и угрожает топором своей матери. Когда полицейские вошли в дом, он набросился на них.

Один из правоохранителей предупредил, что будет стрелять спецсредством с резиновыми пулями, однако мужчина не реагировал и полицейский выстрелил в него. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но он умер до ее приезда.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Главное управление Национальной полиции в Киевской области назначило служебное расследование по действиям полицейских. На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

 

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 3 октября администратор одного из отелей в Броварах нашел в номере тело неизвестного мужчины после звуков выстрелов. Полицейские установили, что погибшим был житель Львовской области, скончавшийся на месте от полученных огнестрельных ранений. Рядом с телом обнаружены гильзы от оружия. Расследование показало, что между потерпевшим и злоумышленником возник конфликт, после чего последний уговорил своего товарища убить оппонента.

Также мы рассказывали, что на одной из киевских АЗС неизвестный открыл огонь и смертельно ранил мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Полиция оперативно задержала подозреваемого в совершении убийства.

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