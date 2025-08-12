Полицейский из Ровно совершил смертельное ДТП и отказался от теста на алкоголь: детали

Авария произошла 8 августа вблизи села Бранов Ровенского района.

По данным следствия, около 17:30 полицейский из Ровно, управляя собственным автомобилем, во время выполнения маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов.

Один из них, 47-летний мужчина, погиб на месте, другой - 34-летний житель области - получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в ГБР, сам водитель не пострадал. От него чувствовался резкий запах алкоголя, однако он категорически отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Отказ медики зафиксировали в присутствии свидетелей.

Правоохранителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Фото: полицейский из Ровно совершил смертельное ДТП (t.me/DBRgovua)