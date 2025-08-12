RU

Полицейский из Ровно совершил смертельное ДТП и отказался от теста на алкоголь: детали

Фото: полицейский из Ровно совершил смертельное ДТП (t.me/DBRgovua)
Автор: Ірина Глухова

В Ровенской области задержали сотрудника полиции, который устроил смертельную аварию на дороге, а потом отказался от прохождения теста на алкоголь. ГБР начало расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Авария произошла 8 августа вблизи села Бранов Ровенского района.

По данным следствия, около 17:30 полицейский из Ровно, управляя собственным автомобилем, во время выполнения маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов.

Один из них, 47-летний мужчина, погиб на месте, другой - 34-летний житель области - получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в ГБР, сам водитель не пострадал. От него чувствовался резкий запах алкоголя, однако он категорически отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Отказ медики зафиксировали в присутствии свидетелей.

Правоохранителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

 

Фото: полицейский из Ровно совершил смертельное ДТП (t.me/DBRgovua)

 

ДТП в Украине

Напомним, недавно в Черкассах правоохранительница получила подозрение за смертельное ДТП на скорости.

Она травмировала 67-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина погиб.

Также смертельная авария с участием полицейской, которая находилась вне службы, произошла 28 июля в Новоселице Черновицкой области.

По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.

Кроме того, в ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП.

За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд уже избрал ему меру пресечения - под стражу без права внесения залога.

ДТПГосбюро расследованийПолицейские