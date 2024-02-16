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Полицейский из Подмосковья до смерти замучил украинца в Херсонской области, - СМИ

Архивное фото: Полицейский из Подмосковья до смерти замучил украинца в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Полицейский из Подмосковья признался, что замучил до смерти украинца в оккупированной Горностаевке Херсонской области вместе с 4 коллегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Детали дела

20 ноября 2023 года после допроса российскими силовиками в здании "МВД" в оккупированной Горностаевке умер 27-летний украинец Руслан Руснак.

Убитого в отделе "МВД" 27-летнего Руслана Руснака хоронили в тайне от общественности и под контролем силовиков. 

"От избиения и пыток тело мужчины было синее. Еще 3 возможные жертвы российских силовиков в Горностаевке бесследно исчезли 3 месяца назад", - пишет издание.

Полицейский признался в убийстве

12 февраля 2024 года в пытках над Руснаком признался 47-летний полицейский из Люберец старший лейтенант полиции Игорь Пименов. 

Он приехал работать на оккупированную территорию Украины в марте 2023 года. Пименов работал в горностаевской "оккупационной полиции" старшим опером группы экономической безопасности.

Кто еще причастен к убийству

Пименов рассказал, что совершал пытки вместе с 4 другими полицейскими:

  • так называемым "начальником ОМВД Горностаевки" полковником полиции Андреем Полевщиковым, который еще в 2021 году являлся начальником ОМВД России по Октябрьскому району города Томска;
  • заместителем Меркуровым В. О.;
  • капитаном полиции Плюхиным В. М.;
  • опером, майором полиции Денисовым А.Б.

По словам Пименова, они задержали Руслана Руснака у него дома утром 20 ноября, доставили в отдел полиции. Там ему наносили телесные повреждения, выбивая признание в наводке ВСУ, которые атаковали отдел полиции беспилотниками 13 ноября. 

Уже в 16 часов задержанный умер прямо на глазах силовиков. На днях всех пятерых полицейских задержали коллеги, а оккупационный "следственный комитет" возбудил дело о превышении должностных полномочий.

Кого еще похищали полицейские

Через несколько дней после задержания Руслана Руснака в Горностаевке были задержаны еще по меньшей мере 6 мирных граждан.

Двух молодых людей отпустили через несколько дней, а по меньшей мере трое из задержанных бесследно исчезли. Это братья-близнецы Иван и Антон Штепа и 23-летний Денис Шум.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Двое силовиков из Дагестана пытали людей в оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Украинский суд признал их виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Также двое российских военных на временно оккупированной территории Херсонской области убили местного жителя. Им объявили подозрения.

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