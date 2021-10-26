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Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 09:30
Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Поліцейські матимуть спеціальні значки на формі. Вони будуть свідчити про вакцинацію їх носія проти COVID-19.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Свобода слова" на ICTV.

Вже більше 70% поліцейських повністю щеплені, повідомив голова МВС. Бувають випадки, коли поліцейський робить зауваження порушникам карантинних обмежень, а ті говорять у відповідь, а чи сам правоохоронець вакцинований, розповів він.

"Ми навіть розробили значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські. На значку буде вказано, що правоохоронець вакцинований", - розповів Монастирський.

Нагадаємо, у ВООЗ розповіли, як Україні прищепити 40% населення.

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