Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть
Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поліцейські матимуть спеціальні значки на формі. Вони будуть свідчити про вакцинацію їх носія проти COVID-19.
Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Свобода слова" на ICTV.
Вже більше 70% поліцейських повністю щеплені, повідомив голова МВС. Бувають випадки, коли поліцейський робить зауваження порушникам карантинних обмежень, а ті говорять у відповідь, а чи сам правоохоронець вакцинований, розповів він.
"Ми навіть розробили значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські. На значку буде вказано, що правоохоронець вакцинований", - розповів Монастирський.