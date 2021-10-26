Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть

Поліцейські матимуть спеціальні значки на формі. Вони будуть свідчити про вакцинацію їх носія проти COVID-19.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ефір "Свобода слова" на ICTV .

Вже більше 70% поліцейських повністю щеплені, повідомив голова МВС. Бувають випадки, коли поліцейський робить зауваження порушникам карантинних обмежень, а ті говорять у відповідь, а чи сам правоохоронець вакцинований, розповів він.