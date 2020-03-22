Поліцейські склали понад 1400 адмінпротоколів за порушення правил карантину

Поліцейські склали 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, також розпочато 9 кримінальних проваджень.

"Сьогодні до несення служби залучено близько 14700 поліцейських і 2360 військовослужбовців Національної гвардії України. Правоохоронці продовжують заходи з запобігання поширення коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальну справу відносно хворого коронавірусом житомирянина, який возив туристів до Австрії.

Як писало РБК-Україна раніше, силовики запобігли продажу в Україні несертифікованих тестів на коронавірус. Зловмисник продавав в інтернеті несертифіковані тести за 750 гривень.

Нагадаємо, станом на 21 березня, кількість офіційно підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.