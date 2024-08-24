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Полицейские эвакуировали из Мирнограда семью с 22-дневным младенцем (видео)

Мирногра, Суббота 24 августа 2024 21:00
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Полицейские эвакуировали из Мирнограда семью с 22-дневным младенцем (видео) Фото: полицейские эвакуировали из Мирнограда семью (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители вывезли семью из Мирнограда Покровского района Донецкой области. Среди эвакуированных был 22-дневный младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции Украины.

Маленький украинец был одним из троих детей семьи, которую правоохранители увезли из Мирнограда.

Недавно патрульные Краматорска и Славянская в сотрудничестве с местной полицией в очередной раз посетили прифронтовый город. Там они встретили семью с тремя мальчиками.

"Это - самое главное, что вывозим. Нам - три недели", - сообщила патрульным бабушка мальчика.

Патрульные помогли семье скачать вещи и передали волонтерам, которые помогут гражданам в дальнейшей эвакуации.

"Эвакуация – единственный выход спасти жизнь!", - подчеркнули в полиции.

Ситуация на Покровском направлении

Российские военные продолжают наступать в направлении Покровска. Начальник Покровской МВА Сергей Добряк недавно заявил, что у местных жителей остается неделю-две на эвакуацию.

Заметим, что еще с 20 августа в Покровске уже введена принудительная эвакуация детей и их родителей. Кроме этого комендантский час был увеличен в Мирнограде и Селидово, а также в Новогродовке.

На днях зону принудительной эвакуации детей в Донецкой области расширили.

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