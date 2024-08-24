Полицейские эвакуировали из Мирнограда семью с 22-дневным младенцем (видео)

Правоохранители вывезли семью из Мирнограда Покровского района Донецкой области. Среди эвакуированных был 22-дневный младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции Украины.

Маленький украинец был одним из троих детей семьи, которую правоохранители увезли из Мирнограда.

Недавно патрульные Краматорска и Славянская в сотрудничестве с местной полицией в очередной раз посетили прифронтовый город. Там они встретили семью с тремя мальчиками.

"Это - самое главное, что вывозим. Нам - три недели", - сообщила патрульным бабушка мальчика.

Патрульные помогли семье скачать вещи и передали волонтерам, которые помогут гражданам в дальнейшей эвакуации.

"Эвакуация – единственный выход спасти жизнь!", - подчеркнули в полиции.