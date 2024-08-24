Полицейские эвакуировали из Мирнограда семью с 22-дневным младенцем (видео)
Правоохранители вывезли семью из Мирнограда Покровского района Донецкой области. Среди эвакуированных был 22-дневный младенец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции Украины.
Маленький украинец был одним из троих детей семьи, которую правоохранители увезли из Мирнограда.
Недавно патрульные Краматорска и Славянская в сотрудничестве с местной полицией в очередной раз посетили прифронтовый город. Там они встретили семью с тремя мальчиками.
"Это - самое главное, что вывозим. Нам - три недели", - сообщила патрульным бабушка мальчика.
Патрульные помогли семье скачать вещи и передали волонтерам, которые помогут гражданам в дальнейшей эвакуации.
"Эвакуация – единственный выход спасти жизнь!", - подчеркнули в полиции.
Ситуация на Покровском направлении
Российские военные продолжают наступать в направлении Покровска. Начальник Покровской МВА Сергей Добряк недавно заявил, что у местных жителей остается неделю-две на эвакуацию.
Заметим, что еще с 20 августа в Покровске уже введена принудительная эвакуация детей и их родителей. Кроме этого комендантский час был увеличен в Мирнограде и Селидово, а также в Новогродовке.
На днях зону принудительной эвакуации детей в Донецкой области расширили.
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