Політику групи МХП по зниженню використання антибіотиків привели в приклад експерти FAO

Політика агроиндустриального холдингу МХП є найкращим прикладом скорочення використання антибіотиків у виробництві продуктів харчування. Про це розповіли експерти FAO на прес-конференції, організованій в Києві Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН до Всесвітньої тижня обізнаності про антибіотики.

"У свій час антибіотики врятували людство, але ті антимікробні засоби, які раніше були ефективними, сьогодні вже не працюють - у деяких мікроорганізмів виробилася резистентність до антимікробних засобів. Ця проблема дуже серйозна, нам слід змінити підходи до використання антибіотиків, - зазначив Віталій Башинський, координатор проекту FAO по боротьбі з антибіотикорезистентністю. - Це не означає, що потрібно повністю відмовитися від антимікробних засобів. Мова йде про їх упорядковане використання - саме цим займається FAO".

В 2016 році стійкість до протимікробних препаратів була визнана однією з найважливіших глобальних проблем охорони здоров'я. Тому Організація Об'єднаних Націй популяризує більш розумне використання протимікробних препаратів і запропонувала реалізацію багатогалузевого підходу, що отримав назву "Єдине здоров'я". Його в глобальних масштабах реалізують і координують Продовольча і сільськогосподарська організація ООН, Всесвітня організація охорони здоров'я тварин і Всесвітня організація охорони здоров'я.

Практичним прикладом раціонального використання антибіотиків на прес-конференції "СТОП антибіотикорезистентності" була названа політика української Групи МХП - найбільшого вітчизняного виробника м'яса птиці та експортера № 1, чия продукція представлена на ринках більше ніж 80 країн світу. У відповідності з глобальними стандартами якості Група МХП поставила перед собою мету зменшити прецеденти використання протимікробних препаратів.

"Ми впровадили практику зменшення застосування антибіотиків, яка перегукується з ініціативою "Єдине здоров'я", - поділився на прес-конференції за участю експертів ООН Микола Фурсов, лікар ветеринарної медицини Групи МХП. - Ми орієнтовані на вирощування поголів'я для забою, до якого жодного разу не застосовували протимікробних засобів. Все це стало можливим завдяки високому імунному та санітарному статусу батьківського стада, гігієни яйця, загальній біобезпеці на всіх етапах виробництва та більш детальному догляду за птицею. Подібна практика продиктована не тільки затвердженням Національного плану дій по боротьбі зі стійкістю до антимікробних препаратів, але і прагненням компанії до виконання цілей сталого розвитку в частині здоров'я людей і тварин".

Зусилля FAO спрямовані на інформування аграріїв для того, щоб вони усвідомили важливість заходів профілактики, таких як благополуччя тварин (належні умови утримання та повноцінне збалансоване годування), щеплення, поліпшення гігієни тваринницьких приміщень, зміцнення здоров'я персоналу, раціональні методи ведення тваринництва (дотримання правил гігієни та біобезпеки), недопущення та профілактика спалахів хвороб тварин замість лікування антибіотиками після того, як епідемія вже почалася. Кращі практики зниження використання антибіотиків демонструють великі виробники, які впроваджують політику мінімізації використання антибіотиків при вирощуванні тварин.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства встановить нормативи використання антибіотиків у виробництві продуктів харчування в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (зокрема, йдеться про встановлення Україною національних стандартів використання антибіотиків при вирощуванні тварин і у харчовій промисловості).

"Ми зі своєї сторони приєдналися до розробки цих нормативних документів і днями погодили проект Міністерства охорони здоров'я. У ньому пропонується затвердити максимальні дози ветеринарних препаратів (у тому числі антибіотиків) в харчових продуктах тваринного походження, - розповів Борис Кобаль, директор департаменту безпеки харчових продуктів і ветеринарії Госпродспоживслужби України. - Я вважаю, що ми на правильному шляху. Реалізація тих положень і завдань, які намічені урядом, допоможе нам досягти поставлених цілей".

Експерти глобальних організацій відзначають, що розумне використання антимікробних препаратів надзвичайно важливо для обмеження розвитку стійких супербактерій, які небезпечні для здоров'я людей і тварин.

Проте для зниження ризиків необхідні заходи, спрямовані на запобігання поширення безвідповідального і надмірного використання цих препаратів у медицині, ветеринарії та сфері виробництва продуктів харчування.

Зменшення використання антимікробних засобів можна досягти за допомогою поліпшення гігієни, підвищення рівня обізнаності та зростання якості ветеринарних і медичних послуг, таких як високий рівень біобезпеки, вакцинація людей і тварин.