"Політичний труп". У Зеленського про ідею Кремля "запустити" Януковича проти України

Він уточнив, що об'єктивної аналітики у агресора ніколи не було, він зовсім не розуміє, що з себе представляє Україна в нинішні часи. За цим слідують вбивчі рішення, на кшталт пропагандистських розповідей про "масову зустріч російських танків квітами".

"Насправді ж, ніяких, навіть одиничних "зустрічей" немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників", - уточнив Подоляк.

Через ті ж проблеми з розумінням України, за його словами, російські еліти вважають, що у нас вулицями марширують стотисячні армії націоналістів.

У контексті якихось планів по "поверненню Януковича", у Зеленського нагадали, що ця людина - абсолютний "політичний труп" і "давній аутсайдер з токсичною репутацією".

Радник глави ОП впевнений, що навіть згадка його прізвища в контексті подій, що відбуваються, звучить зухвало і спровокує тільки ще більший опір. До когорти "повністю негативних персонажів з мінусовою репутацією" він також відніс Віктора Медведчука та Євгена Мураєва.