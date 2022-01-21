Не для політичних мітингів: у Франції затвердили нові COVID-перепустки

Конституційна рада Франції 21 січня затвердила введення в країні вакцинного пропуску при відвідуванні громадських для осіб старше 16 років. При цьому для політичних мітингів зроблено виняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рада підтримала вимогу уряду країни про те, щоб будь-яка людина старше 16 років був зобов'язаний пред'являти пропуск вакцинації при відвідуванні барів, ресторанів, кінотеатрів та інших громадських місць. Крім того, співробітникам цих закладів надано право перевіряти COVID-документ разом з посвідченням особи.

При цьому Рада скасувала вимогу про пред'явлення перепусток про вакцинацію для відвідування політичних мітингів. Там заявили, що таке рішення зазіхає на свободу людей, і їх можливість ділитися поглядами і думками.