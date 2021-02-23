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Політичні розбіжності у США призвели до 500 тисяч жертв від COVID-19, - Фаучі

Автор: Инна Собора

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає, що політичні розбіжності в значній мірі сприяли "приголомшливим" кількістю загиблих у США від COVID-19. Це число в понеділок перевищило 500 тисяч осіб.

Про це пише Reuters.

За його слова, пандемія досягла Штатів, оскільки країна була розколота політичними чварами, в яких носіння маски стало політичною заявою, а не заходом громадського охорони здоров'я.

"Навіть за найсприятливіших обставин це було б дуже серйозною проблемою", - сказав Фаучі, зазначивши, що, незважаючи на суворе дотримання заходів громадського здоров'я, такі країни, як Німеччина і Великобританія, продовжують боротьбу з вірусом.

"Однак це не пояснює, як багата і розвинена країна може мати найвищий відсоток смертей і бути самою постраждалою країною у світі", - додав Фаучі.

У Сполучених Штатах проживає всього близько 4% населення світу. Там зареєстровано майже 20% усіх випадків смерті від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що необхідність носити захисні маски в громадських місцях може залишитися для американців у 2022 році.

Нагадаємо, Байден у Білому домі вшанував пам'ять 500 тисяч американців, які померли від COVID-19.

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