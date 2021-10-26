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Поліомієліт в Україні. Під загрозою - всі невакциновані діти до 5 років

Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я закликали українців вакцинувати своїх дітей від поліомієліту. Особливо, це стосується дітей до 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За інформацією відомства, через підтверджений випадок ризик захворіти на поліомієліт з’явився в усіх областях України, особливо для нещеплених дітей молодше 5 років.

"Зараз вкрай важливо говорити про поліомієліт, адже він вперше за багато років повернувся до України. І поки триває епідеміологічне розслідування цього випадку, під загрозою - всі невакциновані діти до 5 років", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ звертають увагу на групи ризику та закликають їх вакцинуватися.

"В першу чергу, потрібно переглянути свій погляд щодо вакцинації від поліомієліту батькам, чиї діти не отримали щеплення вчасно. Адже саме їхні діти можуть захворіти на цю недугу та розповсюдити її", - додають в повідомленні.

Що таке поліомієліт

Це небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Часто носії вірусу не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунку, проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень.

Коли треба вакцинувати дітей

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років і 14 років. Щеплення проводяться безкоштовно в державних поліклініках.

Нагадаємо, в Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини, батьки свідомо відмовлялися від вакцинації.

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