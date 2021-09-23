Замах на Шефіра, обов'язкова вакцинація і виступ Зеленського в ООН: новини за 22 вересня

Машину першого помічника президента Сергія Шефіра обстріляли під Києвом, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію для деяких професій, президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Детальніше про те, що сталося в середу, 22 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Під Києвом обстріляли машину першого помічника президента Шефіра

Під Києвом біля села Лісники невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Поранення отримав його водій. Повідомляється, що по автомобілю Шефіра вистрілили близько 18 разів. З'явилися фото з місця обстрілу.

Правоохоронці розглядають три версії замаху на життя першого помічника президента України Володимира Зеленського. Це пов'язують з його держстатусом та причетністю іноземних спецслужб.

Президент України Володимир Зеленський офіційно відреагував на замах. За його словами, відповідь буде сильною.

В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого

В Україні вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду.

"Зараз у світі є новий ефективний інструмент протидії COVID - вакцинація. Сьогодні пандемія COVID - це пандемія невакцинованих", - заявив Ляшко.

"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви

Президент Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Глава держави закликав оживити ООН та оновити її статут, щоб організація стала ефективною та дієво реагувала на глобальні проблеми.

Головні заяви українського президента - в матеріалі РБК-Україна.

У фракціях Ради розповіли, чи підтримають відставку Разумкова

Голову ВР Дмитра Разумкова найближчим часом можуть відправити у відставку. Однак для цього необхідно зібрати 226 голосів "за" у сесійній залі. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Некомандная гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову".

Співрозмовник видання, близький до спікера, стверджує, що йти у відставку самостійно Разумков не збирається. Досить скоро справа все ж дійде до збору підписних листів за відставку.

У США раптово помер зірка "Сексу і міста"

У США помер актор Уіллі Гарсон, який прославився завдяки ролі Стенфорда - друга Керрі Бредшоу - героїні культового "Секс і місто". Про це повідомила актриса Синтія Ніксон, яка виконала роль юриста Міранди в серіалі.

Уіллі Гарсону було всього 57 років. Причина його смерті не розголошується, але за даними видання Deadline, актор боровся з онкологією. Персонаж Стенфорда Блатча мав взяти участь у продовженні серіалу, його не раз бачили на зйомках. h

У Карпатах випав сніг

У середу, 22 вересня, в Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван через опади погана видимість.

Напередодні в горах температура повітря в горах знизилася до -6 градусів. Схили вкрилися памороззю. У ДСНС також показали на відео, що відбувається зараз у горах.

"Шахтар" розбив "Динамо" в першому дербі сезону і виграв Суперкубок України

Донецький "Шахтар" - володар Суперкубка України з футболу. "Гірники" в першому "класичному" дербі сезону розбили київське "Динамо" - 3:0.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну суне холодний шторм: які області постраждають

Погода в Україні буде дуже холодною в четвер, 23 вересня, а в п'ятницю до низької температури додасться ще й вітер зі штормовими поривами і сильними дощами. Але потепління ще буде, кажуть синоптики.

Що буде з погодою в найближчі кілька днів - читайте в матеріалі Styler.