Замах на Шефіра: у МВС пояснили, чому кілер стріляв у водія

При замаху на помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві, щоб машина втратила керування і зупинилася. Після цього він би вбив усіх, хто знаходився в автомобілі.

"Завдання кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно вбити всіх, хто там знаходиться", - сказав Геращенко в ефірі телепрограми "Право на владу".

Він пояснив, що саме з цього перші постріли припали на передню частину автомобіля.