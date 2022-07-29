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Як купувати антибіотики за електронним рецептом: роз'яснення МОЗ

Фото: з 1 серпня купити антибіотики в аптеках можна буде з е-рецептом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вже з 1 серпня купити антибіотики в Україні можна буде лише за електронним рецептом. Отримати його можна як в державних, так і в приватних лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Електронний рецепт можна отримати на прийомі у лікаря. Його можуть виписати лікарі будь-якого рівня: хірург, терапевт, педіатр чи стоматолог. Головна умова - заклад та медик мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоровʼя. Якщо ні, то лікар може виписати паперовий рецепт.

Як купити антибіотики за е-рецептом?

На перехідному періоді придбати ліки можна буде у будь-якій аптеці. Для цього треба показати фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження, або ж пред'явити паперовий рецепт.

Придбати антибіотик можна впродовж 30 днів з моменту його виписки.

Крім того, пацієнт може сам обрати виробника та погасити лише частину рецепта відповідно до свого бюджету. Тобто рецепт можна розділити на декілька разів.

Чи потрібна декларація для отримання е-рецепта?

Отримати електронну виписку на купівлю антибіотиків можна без декларації, звернувшись до лікаря. Проте пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоровʼя. Це можна зробити безпосередньо на прийомі у лікаря.

Це означає, що переселенці, які тимчасово були змушені покинути домівки, зможуть отримати рецепт без наявності декларації.

Нагадаємо, в Україні можуть повернути COVID-обмеження через ріст захворюваності на коронавірус.

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