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Купували для секретних випробувань: США відправляють Україні радянські системи ППО

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Вашингтон, Вівторок 22 березня 2022 02:36
Купували для секретних випробувань: США відправляють Україні радянські системи ППО ЗРК " Оса " (Фото: bellingcat.com)
Автор: Константин Широкун

У Міноборони США заявили, що відправляють в Україну радянські системи протиповітряної оборони. Комплекси ППО були закуплені Америкою на початку 90-х років для випробувань і порівняння з аналогами країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Частина цього озброєння перебувала в Редстоунському арсеналі в Алабамі. Серед переданого Пентагоном в Україну озброєння присутні ЗРК "Оса". У США не приховують, що ці комплекси ППО технічно застаріли, але з їх конструкцією і методикою роботи добре знайомі українські військові.

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