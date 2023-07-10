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Показателем эффективности решения по граничным ценам станет увеличение импорта электроэнергии, - "Укрэнерго"

Фото: показателем эффективности решения по предельным ценам станет увеличение импорта электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Увеличение импорта электроэнергии в те часы, когда это наиболее необходимо энергосистеме, станет признаком эффективности решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно пересмотра предельных цен на рынке электроэнергии (прайс-кепов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Показателем эффективности принятого НКРЭКУ решения об увеличении предельных цен на электроэнергию на оптовом рынке будет, прежде всего, увеличение импорта электроэнергии в Украину именно в те часы, когда он наиболее необходим энергосистеме. Ведь импорт электроэнергии сегодня является одним из важных факторов для балансировки энергосистемы" , – указывают в компании.

По данным системного оператора, с 1 июля импорт электроэнергии возрос, максимальные его значения наблюдаются в часы наибольшей потребности (16-23 часа).

"Но сейчас это небольшие объемы импорта. Если мощность импорта в эти часы будет расти в дальнейшем, это будет признаком эффективности изменения ценовых ограничений на оптовом рынке", - объясняют в "Укрэнерго".

Отмечается, что только время покажет эффективность этого решения, поскольку, учитывая волатильность цен на энергоресурсы и электроэнергию, сейчас сложно провести исчерпывающий анализ.

Напомним, в конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал регулятора либерализовать рынок электроэнергии и полностью отказаться от прайс-кепов.

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Электроэнергия