Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 6%, - Ляшко

Показник захворюваності на коронавірус в Україні становить 6%. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Водночас показник летальності становить 2,9%.

"Показник захворюваності на 100 тисяч населення становить 6,0%. А показник летальності на даний час складає 2,9%", - заявив Ляшко.

За його словами, відповідний показник летальності вважається середнім.

"У цілому діапазон летальності становить сьогодні від 2% до 12%. Найгірші показники летальності на сьогодні ми маємо в Італії, Іспанії та Франції", - додав він.

Нагадаємо, в Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросла на 308 осіб. За даними на 11 квітня, в країні зафіксовано 2511 випадків COVID-19.

При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.

Крім цього, в Україні за добу коронавірусом захворіли ще 18 дітей. Всього захворіло 163 дитини.

Як повідомляло РБК-Україна, Ляшко заявляв, що Україна може обійти пік захворюваності коронавірусом, який прогнозували на 14-15 квітня. За його словами, обійти пік коронавірусу можна лише за умови суворого дотримання карантину.