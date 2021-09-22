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Від 100 доларів: найдешевший електромобіль у світі надійшов у продаж

Автор: Константин Широкун

На торговому майданчику Alibaba з'явився електромобіль з пластиковим кузовом і максимальною швидкістю 40 км/год. Ціна стартує зі 100 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alibaba.

Електромобіль з чотирма колесами, парою дверей, фарами головного світла і одномісним салоном доступний для замовлення через Інтернет на одному з найбільших сайтів онлайн-покупок. У машини нехитра назва Q2, а виробником вказана компанія Wuxi Sinotech Vehicle.

Довжина електричного Q2 - всього 2133 мм, а споряджена маса як у мотоцикла - 230 кг. Попри скромні габарити і майже іграшкову вагу, електрокар оснащено склоочисником, дисковими гальмами, дзеркалами заднього виду, і навіть легкосплавними дисками з 10-дюймовими шинами.

На задній осі машини встановлений 1,3-сильний електромотор. Він здатний розігнати компактний електромобіль до максимальної швидкості в 40 км/ч. з максимальною швидкістю компактний сітікар здатний проїхати близько 60 км.

Ціна на машину варіюється в діапазоні від 100 до 4000 доларів. Цінник сильно залежить від країни, в якій знаходиться покупець. На підсумкову суму впливає ціна доставки до кінцевого споживача, а також державні преференції на покупку електротранспорту в країні одержувача.

Раніше ми писали, що Tesla скасувала бонуси для нових покупців електромобілів. Найчастіше Tesla пропонувала безкоштовну зарядку на Superchaeger.

Також повідомлялося, що китайці показали перший у світі електромобіль з лазерним автопілотом. Електричний седан P5 став першим у світі серійним електрокаром з лідарами.

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Автомобільний ринок