Наказание за домашнее и гендерно обусловленное насилие усилили: что изменилось и какие штрафы

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Что меняется для украинцев после вступления закона в силу

В Министерстве внутренних дел рассказали, что закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" (№3733-IX) - евроинтеграционный.

"Принятие этого закона является весомым шагом в сфере предотвращения гендерно обусловленного и домашнего насилия, а также усиления механизмов защиты пострадавших от таких видов насилия, в частности детей", - отметили в МВД.

Украинцам объяснили, что закон предусматривает следующие изменения:

малолетнее и несовершеннолетнее лицо определяется потерпевшим, если ребенок присутствовал во время совершения домашнего насилия

введена отдельная часть статьи 173-2 КУоАП, которая предусматривает административную ответственность за домашнее насилие, совершенное в отношении детей

правонарушение "насилие по признаку пола" выделено в новую самостоятельную норму, что позволит максимально точно разграничить его от других (это будет отвечать требованиям статьи 11 Стамбульской конвенции в части надлежащего сбора статистических данных по всем видам насилия, подпадающим под сферу применения конвенции)

введена новая статья об административной ответственности за "сексуальное домогательство", включая использование электронных коммуникаций

"Изменения направлены на адаптацию законодательства Украины к европейским стандартам в сфере предотвращения насилия, что является важным этапом евроинтеграции", - отметили в министерстве.

Там рассказали также, что начали серию тренингов для полицейских по реагированию, квалификации и доказыванию сексуальных домогательств - как административного правонарушения.

Тренинг для правоохранителей (фото: mvs.gov.ua)

За что именно и как могут наказать правонарушителей

Заместитель начальника отдела Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Татьяна Ищенко-Ладна в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини" рассказала, что проблема домашнего насилия не теряет свою актуальность.

"Поэтому этим законом (который вступил сегодня в силу) усилена ответственность за совершение домашнего насилия... Он касается не только домашнего насилия. Он вводит административную ответственность за новые виды правонарушений, которых не было раньше в Украине", - подчеркнула она.

По словам Ищенко-Ладной, это - "новый вызов Национальной полиции".

Согласно новой статье 173-7 КУоАП, за совершение сексуального домогательства предусматривается административная ответственность.

При этом термин "сексуальное домогательство", определяется как "умышленное совершение против желания человека оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, телодвижения), в том числе с использованием электронных коммуникаций".

За такое правонарушение гражданам грозит:

или наложение штрафа от 80 до 160 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1360 до 2720 гривен)

или общественные работы на срок от 20 до 40 часов

или исправительные работы на срок до одного месяца - с отчислением 20% заработка

Совершение насилия по признаку пола (согласно статье 173-6 КУоАП) определяется как умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, направленных против конкретного человека из-за его принадлежности к определенному полу или стереотипных представлений о социальных ролях (положении, обязанностях, поведении и т.д.) женщины или мужчины в обществе, в результате чего был нанесен вред:

или физическому (без причинения телесных повреждений)

или психическому здоровью потерпевшего

За такое правонарушение украинцев могут наказать:

или наложением штрафа от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 гривен)

или общественными работами на срок от 20 до 40 часов

или исправительными работами на срок до одного месяца - с отчислением 20% заработка

Между тем за совершение домашнего насилия (согласно статье 173-2 КУоАП) украинцам грозит:

или наложение штрафа от 20 до 40 НМДГ (от 340 до 680 гривен)

или общественные работы на срок от 30 до 40 часов

или административный арест на срок до 10 суток

Если же домашнее насилие было совершено в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, наказание за это может быть таким:

или наложение штрафа от 30 до 60 НМДГ (от 510 до 1020 гривен)

или общественные работы на срок от 40 до 50 часов

или административный арест на срок от 2 до 10 суток

При этом совершение домашнего насилия определяется, как умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия):

физического характера

психологического характера

экономического характера

Если в результате таких деяний был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего.

Речь идет о применении насилия, которое не повлекло телесных повреждений - угрозы, оскорбления или преследования, лишение жилья, пищи, одежды, другого имущества или средств (на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право) и тому подобное.

Кроме того, закон определяет наказание (согласно статье 173-8 КУоАП):

за невыполнение срочного запрещающего предписания

за неуведомление о месте временного пребывания (в случае вынесения такого предписания)

Отметим, что срочное запрещающее предписание в отношении обидчика - это специальная мера противодействия и немедленного прекращения домашнего насилия (устранение опасности для пострадавших).

Ее могут применять уполномоченные подразделения Национальной полиции.

Тогда человек (обидчик) должен покинуть место совместного проживания (пребывания) с пострадавшим лицом и сообщить уполномоченное подразделение органов НПУ о месте своего временного пребывания (в установленный законом срок).

Если человек не выполняет срочное запрещающее предписание, его могут наказать:

или штрафом от 20 до 30 НМДГ (от 340 до 510 гривен)

или общественными работами на срок от 30 до 40 часов

или административным арестом на срок до 10 суток

За неуведомление о месте своего временного пребывания, человеку грозит: