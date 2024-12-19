Наказание за домашнее и гендерно обусловленное насилие усилили: что изменилось и какие штрафы
Сегодня, 19 декабря 2024 года, вступил в силу закон Украины, который вводит штрафы за оскорбительные сообщения сексуального характера, сексуальные домогательства и насилие по признаку пола. Важные изменения касаются также защиты прав детей.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
- Что меняется для украинцев после вступления закона в силу
- За что именно и как могут наказать правонарушителей
Что меняется для украинцев после вступления закона в силу
В Министерстве внутренних дел рассказали, что закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" (№3733-IX) - евроинтеграционный.
"Принятие этого закона является весомым шагом в сфере предотвращения гендерно обусловленного и домашнего насилия, а также усиления механизмов защиты пострадавших от таких видов насилия, в частности детей", - отметили в МВД.
Украинцам объяснили, что закон предусматривает следующие изменения:
- малолетнее и несовершеннолетнее лицо определяется потерпевшим, если ребенок присутствовал во время совершения домашнего насилия
- введена отдельная часть статьи 173-2 КУоАП, которая предусматривает административную ответственность за домашнее насилие, совершенное в отношении детей
- правонарушение "насилие по признаку пола" выделено в новую самостоятельную норму, что позволит максимально точно разграничить его от других (это будет отвечать требованиям статьи 11 Стамбульской конвенции в части надлежащего сбора статистических данных по всем видам насилия, подпадающим под сферу применения конвенции)
- введена новая статья об административной ответственности за "сексуальное домогательство", включая использование электронных коммуникаций
"Изменения направлены на адаптацию законодательства Украины к европейским стандартам в сфере предотвращения насилия, что является важным этапом евроинтеграции", - отметили в министерстве.
Там рассказали также, что начали серию тренингов для полицейских по реагированию, квалификации и доказыванию сексуальных домогательств - как административного правонарушения.
Тренинг для правоохранителей (фото: mvs.gov.ua)
За что именно и как могут наказать правонарушителей
Заместитель начальника отдела Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Татьяна Ищенко-Ладна в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини" рассказала, что проблема домашнего насилия не теряет свою актуальность.
"Поэтому этим законом (который вступил сегодня в силу) усилена ответственность за совершение домашнего насилия... Он касается не только домашнего насилия. Он вводит административную ответственность за новые виды правонарушений, которых не было раньше в Украине", - подчеркнула она.
По словам Ищенко-Ладной, это - "новый вызов Национальной полиции".
Согласно новой статье 173-7 КУоАП, за совершение сексуального домогательства предусматривается административная ответственность.
При этом термин "сексуальное домогательство", определяется как "умышленное совершение против желания человека оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, телодвижения), в том числе с использованием электронных коммуникаций".
За такое правонарушение гражданам грозит:
- или наложение штрафа от 80 до 160 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1360 до 2720 гривен)
- или общественные работы на срок от 20 до 40 часов
- или исправительные работы на срок до одного месяца - с отчислением 20% заработка
Совершение насилия по признаку пола (согласно статье 173-6 КУоАП) определяется как умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, направленных против конкретного человека из-за его принадлежности к определенному полу или стереотипных представлений о социальных ролях (положении, обязанностях, поведении и т.д.) женщины или мужчины в обществе, в результате чего был нанесен вред:
- или физическому (без причинения телесных повреждений)
- или психическому здоровью потерпевшего
За такое правонарушение украинцев могут наказать:
- или наложением штрафа от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 гривен)
- или общественными работами на срок от 20 до 40 часов
- или исправительными работами на срок до одного месяца - с отчислением 20% заработка
Между тем за совершение домашнего насилия (согласно статье 173-2 КУоАП) украинцам грозит:
- или наложение штрафа от 20 до 40 НМДГ (от 340 до 680 гривен)
- или общественные работы на срок от 30 до 40 часов
- или административный арест на срок до 10 суток
Если же домашнее насилие было совершено в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, наказание за это может быть таким:
- или наложение штрафа от 30 до 60 НМДГ (от 510 до 1020 гривен)
- или общественные работы на срок от 40 до 50 часов
- или административный арест на срок от 2 до 10 суток
При этом совершение домашнего насилия определяется, как умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия):
- физического характера
- психологического характера
- экономического характера
Если в результате таких деяний был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего.
Речь идет о применении насилия, которое не повлекло телесных повреждений - угрозы, оскорбления или преследования, лишение жилья, пищи, одежды, другого имущества или средств (на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право) и тому подобное.
Кроме того, закон определяет наказание (согласно статье 173-8 КУоАП):
- за невыполнение срочного запрещающего предписания
- за неуведомление о месте временного пребывания (в случае вынесения такого предписания)
Отметим, что срочное запрещающее предписание в отношении обидчика - это специальная мера противодействия и немедленного прекращения домашнего насилия (устранение опасности для пострадавших).
Ее могут применять уполномоченные подразделения Национальной полиции.
Тогда человек (обидчик) должен покинуть место совместного проживания (пребывания) с пострадавшим лицом и сообщить уполномоченное подразделение органов НПУ о месте своего временного пребывания (в установленный законом срок).
Если человек не выполняет срочное запрещающее предписание, его могут наказать:
- или штрафом от 20 до 30 НМДГ (от 340 до 510 гривен)
- или общественными работами на срок от 30 до 40 часов
- или административным арестом на срок до 10 суток
За неуведомление о месте своего временного пребывания, человеку грозит:
- или предупреждение
- или наложение штрафа от 10 до 20 НМДГ (от 170 до 340 гривен)
Напомним, ранее мы рассказывали, как распознать и избежать психологического насилия.
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