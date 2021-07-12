Наразі немає потреби у третій дозі COVID-вакцини, - головний інфекціоніст США

За його словами, американські вчені продовжують вивчати, це питання.

"Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центри із контролю та профілактики захворювань та Федеральна адміністрація з контролю за продуктами та ліками заявляють, що ми не мусимо давати людям підсилювач, який додають до вакцини із двох доз або з однієї дози”, - заявив Фаучі.

Водночас він не заперечує, що рекомендації регулятора можуть змінитись.