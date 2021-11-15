Поки господиня в обсервації. У Китаї при зачистці району від ковід вбили собаку

Інцидент стався в Шанграо в провінції Цзянсі. Камера відеоспостереження зафіксувала подію. Господиня коргі виклала запис в соціальні мережі, яка викликала обурення користувачів.

На кадрах видно, як в квартиру заходять два медпрацівники в захисних костюмах і починають дезінфекцію приміщень. У якийсь момент один з них починає завдавати удари ломом.

Вбивство собаки в Китаї, коли її власниця перебувала на карантині по коронавірусу в готелі, в якому не дозволяється розміщення домашніх тварин, викликало звільнення медичного працівника.

Місцева влада принесла господині коргі вибачення за інцидент і заявила, що собака була предметом "нешкідливої утилізації".

Як зазначає телеканал, район, де жила господиня собаки, був оголошений зоною, контрольованого коронавірусу. Це означає, що жителі були змушені поміщатися в карантин, поки медичні працівники дезінфікували їхні будинки.