RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поки господиня в обсервації. У Китаї при зачистці району від ковід вбили собаку

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Китаї господиня коргі перебувала на карантині в готелі, куди їй не дозволили взяти з собою домашнього вихованця. У цей період до неї в квартиру прийшли медпрацівники, провести дезінфекцію від коронавірусу, і жорстоко вбили собаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Інцидент стався в Шанграо в провінції Цзянсі. Камера відеоспостереження зафіксувала подію. Господиня коргі виклала запис в соціальні мережі, яка викликала обурення користувачів.

На кадрах видно, як в квартиру заходять два медпрацівники в захисних костюмах і починають дезінфекцію приміщень. У якийсь момент один з них починає завдавати удари ломом.

Вбивство собаки в Китаї, коли її власниця перебувала на карантині по коронавірусу в готелі, в якому не дозволяється розміщення домашніх тварин, викликало звільнення медичного працівника.

Місцева влада принесла господині коргі вибачення за інцидент і заявила, що собака була предметом "нешкідливої утилізації".

Як зазначає телеканал, район, де жила господиня собаки, був оголошений зоною, контрольованого коронавірусу. Це означає, що жителі були змушені поміщатися в карантин, поки медичні працівники дезінфікували їхні будинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКоронавірус