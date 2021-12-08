Поки немає доказів низької ефективності вакцин проти штаму "Омікрон", - ВООЗ

За словами директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій, доктора Майка Райана, поки що немає жодних ознак того, що "Омікрон" краще уникатиме дії вакцин, ніж інші варіанти.

"У нас є високоефективні вакцини, які на цей момент довели свою дієвість проти всіх варіантів з погляду тяжких захворювань та госпіталізацій, і немає причин очікувати, що цього не буде", - сказав він.

Представник ВООЗ зазначив, початкові дані свідчать про те, що при зараженні штамом "Омікрон" люди "не страждають ще більше", ніж від штаму "Дельта" чи інших варіантів коронавірусу.

Разом з тим у виданні зазначають, що перші лабораторні випробування нового варіанта коронавірусу в Південній Африці показали, що він може "частково ухилятися" від щеплення Pfizer.