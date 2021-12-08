Поки немає доказів низької ефективності вакцин проти штаму "Омікрон", - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що існуючі вакцини від коронавірусу як і раніше мають захищати від тяжкого перебігу хвороби у випадку зараження штамом "Омікрон". Оскільки доказів низької ефективності препаратів проти нового варіанту не було виявлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
За словами директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій, доктора Майка Райана, поки що немає жодних ознак того, що "Омікрон" краще уникатиме дії вакцин, ніж інші варіанти.
"У нас є високоефективні вакцини, які на цей момент довели свою дієвість проти всіх варіантів з погляду тяжких захворювань та госпіталізацій, і немає причин очікувати, що цього не буде", - сказав він.
Представник ВООЗ зазначив, початкові дані свідчать про те, що при зараженні штамом "Омікрон" люди "не страждають ще більше", ніж від штаму "Дельта" чи інших варіантів коронавірусу.
Разом з тим у виданні зазначають, що перші лабораторні випробування нового варіанта коронавірусу в Південній Африці показали, що він може "частково ухилятися" від щеплення Pfizer.
Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що поки зарано давати жодні рекомендації щодо стримування поширення "Омікрону". Оскільки для цього необхідно більше часу, щоб вивчити новий штам.
Додамо, вчені стверджують, що вони виявили "прихований" варіант штаму коронавірусу "Омікрон". За їх словами, його неможливо відрізнити від інших штамів за допомогою ПЛР-тестів.