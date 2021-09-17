Пошукові запити на купівлю квартир у новобудовах зросли втричі: ціни по регіонах України

Однокімнатні

Найбільша кількість розміщених оголошень про продаж однокімнатних квартир в наступних областях:

Київській — 6 900 квартир. Середня вартість — $43 600.

— 6 900 квартир. Середня вартість — $43 600. Одеській — 3 500 квартир. Вартість — $31 240.

— 3 500 квартир. Вартість — $31 240. Харківській — 1 380 квартир. Вартість — $29 115.

— 1 380 квартир. Вартість — $29 115. Львівській — 835 квартир. Вартість — $37 780.

— 835 квартир. Вартість — $37 780. Івано-Франківській — 600 квартир. Вартість $19 600 — найдешевша для України.

Примітно, що в п'ятірку лідерів не потрапила Дніпропетровська область — вона зайняла лише 7-е місце. Хоча ціни на "однушки" в регіоні порівнянні зі столицею — близько $40 360.

Цікаво, що в популярних областях середня площа квартир менше в порівнянні з іншими регіонами. Найменша на ринку — в Одеській області — 38 кв.м, у Київській та Харківській — 40 кв. м, Івано-Франківській — 41,4 кв. м. у Львівській області пропонують більш просторі однокімнатні квартири — 44 кв. м в середньому. Найвищий показник середньої площі по країні в Черкаській області — 46кв.м, хоча новобудов там небагато — за літо на продаж було виставлено всього 20 об'єктів.

Двокімнатні

Діапазон цін на двокімнатні квартири досить широкий. Наприклад, в Івано-Франківському регіоні самі бюджетні варіанти в новобудовах коштують в середньому $28 600. Ціни на "двушки" в Київській та Дніпропетровській областях вдвічі вищі — $66 930 і $60 440 відповідно. У Львівській та Одеській — приблизно $52 000.

Площа таких квартир в новобудовах — від 59 до 73 кв.м. найменші двокімнатні квартири — 59 кв. м — в Дніпропетровській області. Далі по регіонах вона дорівнює приблизно 62 кв.м. рекордні 73 кв. м пропонують в Житомирській області. Середній показник по Києву становить 64,5 кв. м.

Трикімнатні

Найбільше "трійок" в новобудовах зосереджено там же, де та одно- та двокімнатні квартири. Найдорожчі з них — у Закарпатській області вартістю близько $118 570. На другому місці — Дніпропетровська область з ціною $86 200, що дорожче Київського регіону, де середня вартість трикімнатної квартири — $85 540. Для порівняння, в Харківській області ціна трикімнатної квартири — майже $79 000, а в Одеській — $76 900.

Середня площа трикімнатних квартир в новобудовах починається з 80 кв. м. це показник Рівненської області. У Київській він становить приблизно 88 кв.м. у закарпатських новобудовах пропонують об'єкти з трьома кімнатами площею 98 кв. м в середньому. А в Черкаській області рекорд за середнім значенням — цілих 114 кв. м.