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Схожий на застуду. Названо симптоми штаму "Омікрон"

Автор: Валерія Поліщук

Більшість симптомів нового штаму коронавірусу "Омікрон" збігаються з симптомами звичайної застуди. Зокрема, головний біль, біль у горлі, нежить, втома і чхання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Професор тім Спектор закликав людей з симптомами застуди - і не тільки класичними симптомами COVID - пройти тест.

"Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо", - заявив він.

При цьому професор додав, що у більшості хворих "Омікроном" не буває класичних симптомів - таких, як пропажа нюху і смаку.

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