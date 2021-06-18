ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Викрали 80 учнів та вбили двох людей: у Нігерії бандити напали на школу

Новость на русском →
Нігерія, П'ятниця 18 червня 2021 13:42
Викрали 80 учнів та вбили двох людей: у Нігерії бандити напали на школу Фото: у Нігерії бандити напали на школу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У населеному пункті Бірнін-Яур нігерійського штату Кеббі щонайменше 80 учнів та 5 вчителів були викрадені зі школи бойовиками. Під час нападу бандити вбили поліціянта та учня, який отримував медичну допомогу.

Про це повідомляє Reuters.

"Вони вбили одного з поліцейських, прорвалися через ворота і пішли прямо в класи учнів", - розповів учитель школи Усман Алію.

Зазначається, що більшість викрадених - дівчата. Припускають, що підлітки були викрадені з метою викупу.

Правоохоронці повідомляють, що наразі ведеться підрахунок зниклих дітей, адже число викрадених може бути значно більшим. Тож силовики проводять обшуки у лісі та прилеглих територіях.

Місцевий житель, який пішов до школи незабаром після припинення стрільби, сказав, що бачив метушню і як батьки шукали своїх дітей.

"Коли я дістався туди (до школи – ред.) то побачив як учні та вчителі плакали", - сказав він.

У ЗМІ зазнають, що напад є третім масовим викраденням за останні три тижні на північному заході Нігерії.

Раніше стало відомо, що в Нігерії бойовики викрали близько 150 учнів Ісламської школи в місті Тегіна (штат Нігер) та зажадали викуп за їх звільнення.

Також РБК-Україна писало, що у Нігерії бандити атакували шість сіл і вбили понад 50 жителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигерия напад школа викрадення
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами