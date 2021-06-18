Викрали 80 учнів та вбили двох людей: у Нігерії бандити напали на школу
У населеному пункті Бірнін-Яур нігерійського штату Кеббі щонайменше 80 учнів та 5 вчителів були викрадені зі школи бойовиками. Під час нападу бандити вбили поліціянта та учня, який отримував медичну допомогу.
Про це повідомляє Reuters.
"Вони вбили одного з поліцейських, прорвалися через ворота і пішли прямо в класи учнів", - розповів учитель школи Усман Алію.
Зазначається, що більшість викрадених - дівчата. Припускають, що підлітки були викрадені з метою викупу.
Правоохоронці повідомляють, що наразі ведеться підрахунок зниклих дітей, адже число викрадених може бути значно більшим. Тож силовики проводять обшуки у лісі та прилеглих територіях.
Місцевий житель, який пішов до школи незабаром після припинення стрільби, сказав, що бачив метушню і як батьки шукали своїх дітей.
"Коли я дістався туди (до школи – ред.) то побачив як учні та вчителі плакали", - сказав він.
У ЗМІ зазнають, що напад є третім масовим викраденням за останні три тижні на північному заході Нігерії.
Раніше стало відомо, що в Нігерії бойовики викрали близько 150 учнів Ісламської школи в місті Тегіна (штат Нігер) та зажадали викуп за їх звільнення.
Також РБК-Україна писало, що у Нігерії бандити атакували шість сіл і вбили понад 50 жителів.