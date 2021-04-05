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Викрадення судді Чауса: з'явилося відео

Автор: РБК-Україна

У Молдові викрали українського суддю Миколу Чауса. Місцеві ЗМІ опублікували відео, на якому зафіксовано момент викрадення судді.

Відео оприлюднило видання Publika.

На відео, які знімали свідки інциденту, видно, як невідомі садять чоловіка у білий бус, після чого він їде в невідомому напрямку.

Зазначимо, що суддю Миколу Чауса викрили на хабарі у 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло. Після цього він втік до Молдови, де попросив політичного притулку.

Нагадаємо, раніше стало відомо про викрадення Чауса в Кишиневі. До цього молдавський суд остаточно відмовив йому в наданні політичного притулку, а українська сторона готувалася звернутися за екстрадицією.

Президент Молдови Майя Санду після новини про викрадення Чауса вимагала негайних дій від місцевого МВС.

Молдавські правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до викрадення Чауса. За їх даними, організатори злочину вже втекли в Україну.

Додамо, що в середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.

Після цього Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.

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Новини України МолдовавикраденняНиколай Чаус
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