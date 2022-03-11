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Викрадення мера Мелітополя Федорова: з'явилося відеопідтвердження

Автор: Світлана Мащенко

З'явилося відеопідтвердження викрадення мера Мелітополя Івана Федорова, яке сталося в п'ятницю, 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кирила Тимошенка, заступника голови ОП.

Попередньо відомо, що Федоров був викрадений через відмову співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Його затримали вороги в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

На кадрах видно, що група військових виводить з будівлю людину. Ймовірно, Івана Федорова.

Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.

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