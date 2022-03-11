Викрадення мера Мелітополя Федорова: з'явилося відеопідтвердження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кирила Тимошенка , заступника голови ОП.

Попередньо відомо, що Федоров був викрадений через відмову співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Його затримали вороги в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

На кадрах видно, що група військових виводить з будівлю людину. Ймовірно, Івана Федорова.