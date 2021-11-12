Викрадали сейфи з мільйонами: поліція затримала банду серійних злодіїв

На Миколаївщині співробітники Національної поліції України затримали озброєну етнічну групу серійних злодіїв. Злочинці викрадали сейфи з мільйонами гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції України.
Поліція затримала п'ятьох зловмисників. Як було встановлено, це чоловіки з Одеси віком 30-40 років, які раніше були засуджені.
За даними слідства, злочинці в масках і рукавичках зі спеціальним приладдям проникали в офісні приміщення підприємств, заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній і торгових об'єктів. Там вони викрадали великі суми грошей із сейфів, а іноді разом з ними.
Нацполіція встановила, що банда причетна до серії крадіжок під Миколаєвим. Наразі перевіряють їхню причетність до 20 нападів.