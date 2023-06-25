"Поход" Пригожин стал "ножом в спину" Путину. Пока несмертельным, - Данилов

"Поход" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина на Москву стал "ножом в спину" для путинского режима. Однако пока несмертельным.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Данилов подытожил главное из российского мятежа:
"Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени Золотова-Бортникова, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков, - большой вопрос", - пишет Данилов.
"Все, что может на России пойти не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустить процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат", - добавил Данилов.
24 июня Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого он заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в том числе с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.
Бунт Пригожина не достиг "успеха". В конце концов, это заставило Кремль перепугаться: дороги были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.
Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.
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