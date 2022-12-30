RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угрозы, устрашения, убийства. Санду отреагировала на вероятность переговоров с Россией

Фото: Мая Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Молдовы Майя Санду опровергла возможность переговоров с Россией. По ее словам Кремль прибегает к привычному для него инструменту - угрозам, запугиваниям и убийствам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По словам Санду, она не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Отвечая на вопросы о регулярных угрозах Кремля, президент Молдовы назвала это привычным инструментом для России.

"К сожалению, такими инструментами работает Россия - угрозы, попытки запугивания других стран… Когда мы пришли к власти, мы заявили, что стремимся к конструктивным отношениям с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?", - отметила Санду.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Молдове также недавно резко ответили на заявление России о том, что якобы активизация сотрудничества Кишинева и НАТО "приближает страну к катастрофе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМолдоваВойна в Украине