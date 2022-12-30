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Угрозы, устрашения, убийства. Санду отреагировала на вероятность переговоров с Россией

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Пятница 30 декабря 2022 12:41
Угрозы, устрашения, убийства. Санду отреагировала на вероятность переговоров с Россией Фото: Мая Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Молдовы Майя Санду опровергла возможность переговоров с Россией. По ее словам Кремль прибегает к привычному для него инструменту - угрозам, запугиваниям и убийствам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По словам Санду, она не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Отвечая на вопросы о регулярных угрозах Кремля, президент Молдовы назвала это привычным инструментом для России.

"К сожалению, такими инструментами работает Россия - угрозы, попытки запугивания других стран… Когда мы пришли к власти, мы заявили, что стремимся к конструктивным отношениям с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?", - отметила Санду.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Молдове также недавно резко ответили на заявление России о том, что якобы активизация сотрудничества Кишинева и НАТО "приближает страну к катастрофе".

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