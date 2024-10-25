Угрожают убить. Оккупанты не оценили отправку на войну солдат КНДР (перехват)

Оккупантам не понравилось, что им "на помощь" в Курскую область перебросили северокорейских солдат. Россияне высказывают недовольство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Я его (речь о том, кто отдал приказ о технике для солдат КНДР - ред.) хочу убить сегодня, да, после корейцев. Можно?" - заявил оккупант своему командиру.

Оккупант в разговоре со своим командиром возмущается, что ему отдали приказ обеспечить северокорейских военных, которые прибыли в Курскую область, дефицитной бронетехникой.

Солдаты КНДР в России

Напомним, вчера, 24 октября, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на территории России уже находится 12 тысяч солдат. Часть из них доставили в Курскую область.

Также вчера российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал такую информацию. По его словам, переброску солдат КНДР “предусматривает договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, который был заключен между двумя режимами.

Bloomberg писало, что НАТО может ответить на такой шаг Пхеньяна, но ответ будет "ограничен".

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