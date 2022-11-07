Угрожают расстрелом и не кормят. Мобилизованных РФ посадили "на подвал" за отказ воевать

В письме жен и матерей этих военных говорится, что как минимум восемь насильно удерживаемых военных перед мобилизацией работали в АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" в городе Дальнегорск Приморского края.

Родственники утверждают, что у них была бронь от призыва в армию как у сотрудников оборонного предприятия. Однако командование не отпустило никого из них домой, отправив сначала на учебный полигон, а затем - в зону боевых действий, как утверждается, без специальной подготовки.

Мобилизованных посадили в подвал после того, как они написали рапорты об отказе участвовать в штурме.

По словам родственников военных, таким образом их пытаются "измором" заставить отказаться от рапортов. При этом, говорится в письме, насильно удерживаемых не кормят, не предоставляют им средства личной гигиены, не объясняют, почему их держат в подвале, а также называют предателями и угрожают расстрелом.

По информации родственников, до конца октября мобилизованные находились в 40 километрах от аннексированного Мариуполя, в лесополосе строили блиндажи, в боевых действиях не участвовали, сдав военное снаряжение. Оттуда отказавшихся воевать увезли в подвал в поселке Завитне Бажання.

Одна из жен мобилизованных Елена Кашина рассказала The Insider, что у ее 33-летнего супруга нет никакого военного опыта, во время срочной службы в армии он ремонтировал бронетранспортеры в гараже. По ее словам, муж находится в Украине со 2 октября. 10 октября он вышел на связь и сообщил, что мобилизованные несут вахты в окопах, пытаются отвоевывать лесополосы. Еще через два дня военный рассказал, что не хочет убивать людей, "закроет глаза и уши" и будет ждать расстрела, который пообещал замполит роты, когда несколько мобилизованных заявили, что откажутся воевать.

"Перед написанием рапорта замполит 5-й роты сказал, что если они будут что-то писать, то их расстреляют, закинут в общую яму, а родственникам напишут, что они без вести пропавшие. Мой муж звонил и сказал: "Лен, меня сегодня наши могут расстрелять", - пересказала слова супруга Кашина.

Но рапортам мобилизованных не дали хода, утверждает она. По ее словам, шестерых отказников оставили в лагере готовить еду военным, еще восьмерых увезли в подвал. Жены и матери мобилизованных, как отмечает The Insider, написали заявление в Следственный комитет, но пока не получили ответа,