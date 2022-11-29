RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угрожал убить мужчину и его сына под Нежином. Военного РФ осудили на 11 лет

Фото: Военного РФ приговорили к 11 годам (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный во время оккупации части Черниговской области угрожал убить мужчину и его малолетнего сына. За это оккупанта приговорили к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В марте 2022 года во время оккупации одного из сел Нежинского района военный страны-агрессора совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи с 4 несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.

В прокуратуре объяснили, что зайдя в дом потерпевших, обвиняемый угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата.

Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другое, пока еще не установленное военным РФ, пыталось совершить сексуальное насилие над 16-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось прекратить матери девушки.

Суд признал его в нарушении законов и обычаев войны и назначил оккупанту 11 лет лишения свободы.

Напомним, что российский оккупант издевался над гражданскими жителями Нежинского района (Черниговская область). За это его осудили на 10 лет лишения свободы.

В Киевской области военнослужащий РФ приговорен к 9 годам лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьВойна в Украине