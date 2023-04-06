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Угрожал убить депутатов. В Польше приговорили к тюрьме пророссийского радикала

Иллюстративное фото: в Польше приговорили к тюрьме пророссийского радикала (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше пророссийский блогер-националист Войцех Ольшанский получил тюремный срок за угрозы убить депутатов Сейма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualne Media.

Ольшанского приговорили к 20 месяцам тюрьмы, поскольку он во время своего выступления на митинге против антиковидного закона прибегнул к прямым угрозам убийства.

"Если они поддержат законопроект, они обрекают себя на смерть, и мы создаем эти расстрельные списки... Я, Войцех О., известный в интернете как Александр Яблоновский, хочу их убить. И почему бы и нет! Потому что я полон радостной ненависти и хочу, чтобы они умерли" - заявлял он тогда.

Суд, помимо тюремного заключения, назначил виновному штраф в размере 15 тысяч злотых за оскорбление депутата.

Стоит заметить, что Ольшанский известен своей антисемитской позицией. Также он активно продвигает антизападные идеи и проповедует дискриминационные взгляды.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии правоохранители провели обыски у пророссийских активистов, которые могли собирать деньги на армию РФ.

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