Угрожал взорвать ТРЦ в Киеве: полиция задержала неоднократно судимого "минера"

"На спецлинию 112 позвонил мужчина, заявив о намерении взорвать ТРЦ в Оболонском районе столицы. Сообщение оказалось ложным, а злоумышленника оперативно задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Правоохранители немедленно передали информацию всем соответствующим службам, которые обследовали здание и прилегающую территорию, однако опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Что известно о подозреваемом

Псевдоминером оказался неоднократно судимый 38-летний житель Киевщины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями мужчина не смог адекватно объяснить свои действия.

Следователи задержали мужчину за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.