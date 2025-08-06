Угрожал взорвать ТРЦ в Киеве: полиция задержала неоднократно судимого "минера"
Неоднократно судимый мужчина угрожал взорвать торгово-развлекательный центр в Оболонском районе Киева, его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"На спецлинию 112 позвонил мужчина, заявив о намерении взорвать ТРЦ в Оболонском районе столицы. Сообщение оказалось ложным, а злоумышленника оперативно задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - отметили в полиции.
Правоохранители немедленно передали информацию всем соответствующим службам, которые обследовали здание и прилегающую территорию, однако опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.
Что известно о подозреваемом
Псевдоминером оказался неоднократно судимый 38-летний житель Киевщины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями мужчина не смог адекватно объяснить свои действия.
Следователи задержали мужчину за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.
Случаи псевдоминирования
Напомним, что в Черновцах на год и шесть месяцев тюремного заключения осудили преподавателя информационных технологий одного из местных учебных заведений. Он рассылал фейковые сообщения о "минировании", чтобы в городе ввели дистанционное обучение.
Кроме того, 15 июля спецслужбы Словакии и Чехии задержали в Днепре украинца, который подозревается в рассылке электронных писем с угрозами в школы в странах Центральной Европы. Вероятнее всего, что он делал это по заказу российских спецслужб и получал за свою деятельность деньги.
Отмечается, что тактику фейкового "минирования" учреждений и заведений чаще всего используют именно россияне. Например, 26 ноября 2024 года ряд регионов страны захлестнула волна сообщений о "минировании" зданий. Информация об опасности поступила в десятки государственных учреждений, учебных заведений, больниц.