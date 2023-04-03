Угрожал главе еврейской общины. В Закарпатье СБУ задержала агента-антисемита из РФ

Как выяснили в ведомстве, в декабре 2022 задержанный скрыто нанес на фасадах зданий в центре Ужгорода надписи с призывами к убийству евреев. Кроме того, он присылал лидеру еврейской общины свой псевдонаучный труд. В ней он "обосновывал" свою ненависть к этой национальности.

"Установлено, что до 2014 года фигурант временно проживал на территории Северной Осетии РФ. В настоящее время сотрудники Службы безопасности Украины подробно изучают связи мужчины со спецслужбами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В результате обысков в доме злоумышленника была обнаружена компьютерная техника с поличным и прокремлевская литература. Была изъята запятнанная краской одежда. Вероятно, в нем фигурант находился при нанесении антисемитских надписей на постройках.

"На основании собранных Службой безопасности доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - рассказали в СБУ.