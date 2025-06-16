Угрожал полицейским гранатой и пистолетом: на Черниговщине задержали мужчину

Инцидент произошел 13 июня вечером в одном из сел Михайло-Коцюбинской общины. Полицейские прибыли туда, чтобы выполнить следственные действия по делу о незаконном обороте оружия.

В это время местный житель начал угрожать правоохранителям, держа в руках гранату РГД-5 и пистолет.

Оценив угрозу, полицейские применили предусмотренные законом меры принуждения и задержали мужчину. Во время обыска в его доме обнаружили ту же гранату с запалом и пистолет.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Против него открыли уголовное производство за угрозу правоохранителям, что предусматривает до трех лет заключения.

Фото: в Черниговском районе задержали 45-летнего вооруженного мужчину, который угрожал убийством правоохранителям (cn.npu.gov.ua)