Угрожал полицейским гранатой и пистолетом: на Черниговщине задержали мужчину

В Черниговском районе задержали 45-летнего вооруженного мужчину. Он угрожал убийством правоохранителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Черниговской области.
Инцидент произошел 13 июня вечером в одном из сел Михайло-Коцюбинской общины. Полицейские прибыли туда, чтобы выполнить следственные действия по делу о незаконном обороте оружия.
В это время местный житель начал угрожать правоохранителям, держа в руках гранату РГД-5 и пистолет.
Оценив угрозу, полицейские применили предусмотренные законом меры принуждения и задержали мужчину. Во время обыска в его доме обнаружили ту же гранату с запалом и пистолет.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Против него открыли уголовное производство за угрозу правоохранителям, что предусматривает до трех лет заключения.
Фото: в Черниговском районе задержали 45-летнего вооруженного мужчину, который угрожал убийством правоохранителям (cn.npu.gov.ua)
Ранее РБК-Украина писало, что Одессе на Куликовом поле неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Известно о четырех раненых.
Также правоохранители арестовали дельцов, которые продавали трофейные пулеметы и взрывчатку в нескольких областях Украины.
Тем временем в Украине проводили более 500 обысков в рамках масштабной спецоперации Национальной полиции, направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Операция продолжается по всей стране и реализуется во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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