Угрожали убить и требовали деньги. В Харьковской области будут судить трех военных РФ

Обвинительный акт в отношении трех военных РФ, которые в мае 2022 года во время оккупации Изюма угрожали расстрелом и ограбили гражданских, направлен в суд.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook прокуратуры Харьковской области.
Следствие установило, что в мае прошлого года трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, во время оккупации города Изюм остановили автомобиль с двумя гражданскими.
оккупанты дважды выстрелили из автомата Калашникова возле передних колес автомобиля. Затем они потребовали деньги у мужчин, угрожая, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение.
"Собрав у потерпевших денежные средства, российские солдаты ушли", – рассказали в прокуратуре.
Трое обвиняемых будут судиться заочно в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области.
Как сообщалось, сотрудники ДБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации города Изюм Харьковской области устроился на работу в местную оккупационную администрацию. Там он "выполнял обязанности" эколога.
Напомним, за время оккупации в Изюме Харьковской области убито по меньшей мере 1000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры города разрушены или существенно повреждены.
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