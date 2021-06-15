У Луганській області чоловік підробляв COVID-тести для перетину кордону

Кримінальна схема полягала у тому, що мешканець населеного пункту Мілове друкував підроблені ПЛР-тести та розповсюджував через своїх співучасників серед інших громадян, які, своєю чергою, надалі перетинали пункт контролю "Мілове".

"Крім того, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких було виявлено підроблені ПЛР-тести, довідки-результати ПЛР-дослідження, блокноти з чорновими записами, флеш носії, комп’ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялись тести", - зазначає пресслужба.

Варто зауважити, що наразі вирішується питання стосовно оголошення підозри звинуваченим відповідно до ст. 190 (Шахрайство) й ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.