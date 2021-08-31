Прикордонники почали перевіряти COVID-сертифікати за QR-кодом

Державна прикордонна служба України отримала пристрої з програмним забезпеченням SafeBorder. Таким чином, COVID-сертифікати по прибуттю в Україну перевіряють за QR-кодом.

"Прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням SafeBorder. Воно передбачає можливість автоматизованої перевірки підроблених і недійсних сертифікатів та їх належності відповідній особі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор і QR-код.

Як додали у відомстві, до мережі SafeBorder підключені майже 40 країн.

Тільки за сьогодні українські прикордонники перевірили понад 60 тисяч цифрових COVID-сертифікатів мандрівників, які в'їжджали в Україну.