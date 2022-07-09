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Прикордонники з дрону вдарили по позиції окупантів: щонайменше 5 загиблих

Фото: прикордонники з дрону вдарили по позиції окупантів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники завдали удару по позиціям окупантів з дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Дрон прикордонників знайшов в Харківській області позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, як зазначають прикордонники, "на Росію відправлять щонайменше 5 пакетів".

"А сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції. Далі буде…" - додають в ДПСУ.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ з ПЗРК "Ігла" збили крилату ракету "Х-22". Її збили на підльоті до Києва.

До цього у Генштабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 мільйонів доларів.

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