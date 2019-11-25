Прикордонника судитимуть за співпрацю з терористами "ЛНР"

Державне бюро розслідувань (ДБР) скеровало до суду обвинувальний акт щодо прикордонника Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганської Державної прикордонної служби, підозрюваного в участі у терористичній організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня 2014 року по червень 2015 року мешканець Луганської області добровільно брав участь у діяльності терористичної організації - так званої "ЛНР".

За цей період чоловік здійснював пропуск на блокпостах у м. Лисичанську Луганської області; проводив незаконний огляд автотранспорту та перевірку документів у водіїв і пасажирів; брав безпосередню участь в бойових діях в районі міста Дебальцеве Донецької області, міста Стаханова Луганської області та інших населених пунктів Луганської та Донецької областей проти ЗСУ; виконував інші протиправні накази, які отримував від своїх керівників з терористичної організації "ЛНР".

Згодом підозрюваний повернувся на підконтрольну українській владі територію та почав працювати в Державній прикордонній службі України.

Дії зловмисника кваліфіковані за статтею участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що ДБР направило до суду обвинувальний акт щодо вінницького поліцейського, який побив члена команди "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, в результаті чого чоловік помер.

РБК-Україна писало, що ДБР оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України, який підозрюється в скоєнні державної зради.